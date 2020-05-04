ЗНО 2020: учасникам дозволили змінити місце складання тесту

З 6 до 18 травня можна буде змінити вказане під час реєстрації на ЗНО місце складання. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти.

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Хто може змінити місце складання ЗНО

Таку можливість мають ті учасники, місце проживання та заклад освіти яких розташовані в різних областях, або ж на відстані понад 150 кілометрів одне від одного.

Учні шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які на час карантину поїхали додому в іншу область, можуть мати незручності з доїздом. Тому ми даємо їм можливість скласти тестування в найближчому до них пункті проведення ЗНО,

– зазначила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.