ЗНО 2020: учасникам дозволили змінити місце складання тесту
З 6 до 18 травня можна буде змінити місце складання ЗНО. Міністерство освіти дозволить це зробити тим учасникам, чия адреса фактичного проживання відрізняється від місця проживання.
З 6 до 18 травня можна буде змінити вказане під час реєстрації на ЗНО місце складання. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти.
Дізнайтеся Як буде проходити ЗНО-2020
Хто може змінити місце складання ЗНО
Таку можливість мають ті учасники, місце проживання та заклад освіти яких розташовані в різних областях, або ж на відстані понад 150 кілометрів одне від одного.
Учні шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які на час карантину поїхали додому в іншу область, можуть мати незручності з доїздом. Тому ми даємо їм можливість скласти тестування в найближчому до них пункті проведення ЗНО,
– зазначила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Нове місце складання ЗНО може бути в населеному пункті, який максимально наближений до місця проживання або перебування учасників.
Як змінити місце складання ЗНО
Змінити місце складання ЗНО учасники можуть, звернувшись до керівника свого закладу освіти та вказавши місце свого перебування у час проходження сесії ЗНО. Керівники закладів освіти зі свого боку мають внести зміни до реєстраційних даних.
Докладна інформація щодо процедури зміни місця складання ЗНО розміщена в Кабінеті керівника закладу освіти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Як буде проходити ЗНО в умовах карантину / Інфографіка 24 каналу