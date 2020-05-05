Що таке коронавірус: для учнів розробили дистанційні уроки з біології

Школярі мають можливість більше дізнатися про коронавірус, аби захистити себе та рідних. Для них розробили дистанційні уроки з біології про COVID-19. Вони доступні у чотирьох варіантах, залежно від класу. Переглядати їх можна як через відеозв’язок, так і без доступу до інтернету.

Уроки розробили Дитячий фонд ООН в Україні та громадська організація "Смарт освіта", повідомляє пресслужба Міністерства освіти й науки.

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Матеріали допоможуть школярам дізнатися про коронавірус більше, зрозуміти важливість соціальної дистанції та правил особистої гігієни. Очільниця міністерства Любомира Мандзій зазначила, що знати про коронавірус більше означає зуміти захистити від захворювання себе та близьких.

В умовах пандемії COVID-19, яка охопила світ і Україну зокрема, ці знання є надзвичайно важливими. Вони допоможуть учням і педагогам знати максимум про коронавірус та боротьбу із ним,

– зазначила Мандзій.

Що відомо про уроки на тему коронавірусу

переглянувши уроки, школярі дізнаються про шляхи передачі інфекції, отримають практичні поради, як діяти під час епідемії та як вберегти себе;

є чотири версії уроків для учнів 6-8-х та 9-10-х класів;

їх створили з можливістю проведення через відеозв’язок або без нього;

інформацію подають відповідно до засвоєного до цього часу матеріалу на уроках біології.

Урок про коронавірус можна переглянути на сайті "Нової української школи".

Навчальне відео про коронавірус для школярів

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"? Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.