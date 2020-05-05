Что такое коронавирус: для учеников разработали дистанционные уроки по биологии

Школьники имеют возможность больше узнать о коронавирусе, чтобы защитить себя и родных. Для них разработали дистанционные уроки по биологии о COVID-19. Они доступны в четырех вариантах, в зависимости от класса. Просматривать их можно как через видеосвязь, так и без доступа к интернету.

Уроки разработали Детский фонд ООН в Украине и общественная организация "Смарт образование", сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Обратите внимание Учебный год в Украине во всех школах завершат дистанционно, – МОН

Материалы помогут школьникам узнать о коронавирусе больше, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены. Глава министерства Любомира Мандзий отметила, что знать о коронавирусе больше – значит суметь защитить от болезни себя и близких.

В условиях пандемии COVID-19, которая охватила мир и Украину в частности, эти знания являются чрезвычайно важными. Они помогут ученикам и педагогам знать максимум о коронавирусе и борьбе с ним,

– отметила Мандзий.

Что известно об уроках на тему коронавируса

просмотрев уроки, школьники узнают о путях передачи инфекции, получат практические советы, как действовать во время эпидемии и как уберечь себя;

есть четыре версии уроков для учащихся 6-8-х и 9-10-х классов;

их создали с возможностью проведения через видеосвязь или без нее;

информацию подают согласно усвоенному к этому времени материалу на уроках биологии.

Урок о коронавирусе можно посмотреть на сайте "Новой украинской школы".

Обучающее видео о коронавирусе для школьников

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно выходят на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.