Школы могут перейти на смешанный тип образования: что это значит

С нового учебного года школы могут перейти на смешанный тип образования. Это означает, что часть уроков будет проходить онлайн. Кроме того, в сентябре будут догонять программу, которую пропустили во время карантина.

Видеоуроки ежедневно смотрят миллионы детей. Однако нет гарантий, что таким образом учатся все, заявил председатель комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, сообщает пресс-служба фракции "Слуга народа".

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Как может измениться формат обучения в школе

В сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце учебного года,

– отметил Бабак.

Кроме того, по его словам, с сентября школы могут перейти на смешанный тип образования. Это означает, что часть обучения будет проходить онлайн. Для этого полностью отснимут учебный год и оставят все уроки в свободном доступе.

Что известно об инклюзивном обучении

Бабак также отметил, что правительство создает инклюзивную онлайн-школу. Ведь все дети должны иметь равный доступ к знаниям, независимо от возможностей.

Сейчас в видеоуроки добавляют титры для детей с нарушением слуха и сурдоперевод. Также начали делать уроки для детей с нарушением зрения – с тифлопереводом.

Чем заменят бумажные дневники

Еще одним нововведением, по его словам, станут электронные дневники. "Бумажная отчетность как рудимент старой системы должна исчезнуть и облегчить жизнь и учителям, и детям, а особенно родителям", – рассказал глава комитета.

Благодаря изменениям родители смогут в любой момент узнать об успехах ребенка и вовремя среагировать, если нужна помощь.

Важно! Накануне исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что из-за карантина учебный год в школах завершится дистанционно.