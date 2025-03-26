Приз – 1 миллион: в Украине ищут учителей, которые удивляют страну изменениями

В Украине начали принимать заявки на девятую национальную премию Global Teacher Prize Ukraine. Ищут, чтобы отметить, лучших учителей-агентов изменений, которые внедряют инновационные подходы в образовании и воспитывают будущих лидеров Украины.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на организаторов премии. Главный победитель получит 1 миллион гривен для собственного образовательного проекта и отправится в путешествие на Мировую премию Global Teacher Prize.

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Начался прием заявок на Global Teacher Prize Ukraine 2025

Global Teacher Prize Ukraine – ежегодная национальная премия, направлена на признание учителей Украины, которые делают весомый вклад в развитие образования и общества. Основанная в 2017 году общественным союзом "Освитория", премия не только отмечает профессиональные достижения преподавателей, но и подчеркивает их общественную ценность.

Лучше старания учителей заметны их ученикам, поэтому именно им предлагают рассказать о своих выдающихся наставниках, номинируя их на Global Teacher Prize Ukraine на сайте премии. Ведь если школа – это их первая социальная сеть, то учителя – первые инфлюенсеры. Номинировать могут также родители и коллеги – в прошлом году Премия собрала почти таких 2 тысячи номинаций.

Кроме главного победителя, в этом году отметят педагогов в нескольких дополнительных номинациях, например: "Учитель Математики" и "Учитель STEM". Победители этих номинаций получат денежное вознаграждение и возможность реализовать собственный образовательный проект.

Также все желающие смогут отдать голос за фаворита в номинации "Выбор украинцев" на платформе Дия.Образование. KSE Foundation дополнительно отметит трех учителей денежной премией в рамках грантовой программы Talents for Ukraine.

Традиционно будет сделан "Выбор сердцем" – это специальная награда для учителей, обучающих детей в больницах.

Подать анкету на сайте globalteacherprize.org.ua может сам учитель до 1 июля. Его могут также номинировать ученики, родители и коллеги – ограничений нет.

Победителя определят в несколько этапов и объявят во время торжественной церемонии на Международный день учителя – 4 октября.

Чтобы принять участие, достаточно заполнить анкету на сайте премии.