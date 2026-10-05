Лучшие учителя 2026 года: кто победил в номинациях премии Global Teacher Prize Ukraine

В этом году национальная премия Global Teacher Prize Ukraine в десятый раз назвала победителя. Лучшей учительницей 2026 года признали Светлану Меркулову, учительницу английского языка из Ирпеня.

Она получила 1 миллион гривен на реализацию своей профессиональной мечты. Также были отмечены другие учителя в различных номинациях.

Кто получил главную награду Global Teacher Prize Ukraine 2026

Имена всех победителей были объявлены 3 октября, накануне Дня учителя, в Национальной опере Украины в Киеве во время юбилейной церемонии награждения лучших учителей страны. Имя победительницы высветили с помощью светового шоу на монументе "Родина-Мать".

Главная победительница — Светлана Меркулова.



Светлана Меркулова / Фото: Освитория

Среди ее выпускников – ученики, набравшие 200 баллов, и призеры областных олимпиад. Но главное в своей работе, признается учительница, она видит в том, что английский стал для ее учеников не просто предметом, а способом говорить о будущем: даже в убежище обсуждать важные вопросы, планировать путешествия и мечтать.

Сегодня быть учителем – это не просто качественно преподавать свой предмет. Быть учителем сегодня – это нести свет, когда вокруг полная тьма, это быть тем надежным взрослым, который поможет ребенку почувствовать землю под ногами, вернет веру в собственные силы. И, стоя здесь, я повторю: эта премия – о вас, это победа каждого украинского учителя и учительницы: тех, кто ежедневно заходит в класс, тех, кто выходит в онлайн, тех, кто работает в убежищах под звуки сирен, под разрывы снарядов. Мы должны сохранять нашу стойкость. Мы приходим в класс не только для того, чтобы учить детей, мы исцеляем их души. Психическое здоровье, эмоциональная устойчивость и чувство достоинства наших детей сегодня важнее любых оценок,

– сказала победительница.

История Светланы Меркуловой: видео

Отметим, что за десять лет Global Teacher Prize Ukraine собрала почти 30 тысяч анкет, номинаций и учительских историй. В юбилейном сезоне 2026 года ОО "Освитория", организатор премии, получила 1 169 анкет и 1 723 номинации от украинцев.

Важно: Екатерина Яворская – учительница истории и гражданского образования в Днепре, которая в этом году вошла в число десяти финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026, ко Дню учителя рассказала в интервью 24 Каналу, что она не простит россиянам; какие главные исторические уроки Украина и украинцы должны извлечь из непростого настоящего; почему в 1991 году украинцы выбрали не тот путь; почему важна популяризация украинского контента, патриотическое воспитание и медиаграмотность среди учеников; в чем сейчас заключается главный вызов для учителя и что самое сложное в профессии и т. д.

Глава "Освитории" и основательница Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин отметила: за годы работы премии вдвое выросла доля украинцев, считающих, что профессия учителя очень ценится в обществе, 94% украинцев называют ее важной, а родители сегодня в три раза чаще готовы рекомендовать детям выбирать профессию учителя в качестве карьеры.

Когда мы создавали премию, у нас была амбиция: вернуть профессии учителя тот вес, которого она заслуживает, и чтобы общество посмотрело на учителя по-другому. И это произошло. От рейтингов Forbes до страниц The Times и BBC, от трибуны Верховной Рады до зала Генеральной Ассамблеи ООН – голос украинского учителя слышен во всем мире,

– подчеркнула она.

Кто победил в номинациях премии

Специальную награду "Учитель-защитник" для педагогов с опытом военной службы получил Александр Чучаев, учитель истории из Кировоградской области. Он служит в Силах обороны Украины в должности командира роты беспилотных авиационных комплексов "Призрак" 41-й отдельной механизированной бригады. Победитель номинации получит денежное вознаграждение в размере 500 000 гривен.



Александр Чучаев / Освитория

Также награды в своих номинациях получили и другие педагоги.

"Дошкольное образование" – Вера Бережок, воспитательница из Винницы. Победительница получила 500 000 гривен от ЮНИСЕФ на воплощение своей образовательной мечты.

"Выбор украинцев" – Давид Кузьмич , учитель технологий и информатики из Борислава на Львовщине. Победителя этой награды уже в третий раз выбирала вся страна среди десятки финалистов на платформе "Дия.Освита". Учитель получил образовательное путешествие.

"Учитель математики" – Юлия Зубарева из Запорожья. Победительница получила 500 000 гривен от партнера номинации.

"Учитель химии" – Елена Трубчанина, учительница химии из Покровска Донецкой области. Она получила полмиллиона гривен от партнера номинации.

Целых три специальные награды в этом году получила учительница украинского языка и литературы из Мариуполя Татьяна Глебова – "Выбор сердцем", "Учитель добродетели" и "Инклюзивность". В марте 2022 года она пешком вышла из осажденного Мариуполя вместе с сыном. Сегодня Татьяна утром преподает в Запорожском лицее, а после обеда – в Мариупольской школе онлайн. Она получит образовательную поездку в Данию и 250 000 гривен.



Татьяна Глебова / Освитория

Награду "Учитель финансового образования" получил Сергей Быченко, учитель финансовой грамотности и технологий из Харькова. Победитель отправится в образовательное путешествие.

Специальные награды Talents for Ukraine от KSE Foundation получили Юлия Зубарева, Даниил Дорошенко и Роман Чернов в категории STEM. Каждый из них получит 5 000 долларов на собственное развитие.

Ранее мы сообщали, что победительницей Global Teacher Prize Ukraine 2026 стала Светлана Меркулова.