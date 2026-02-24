Многие ошибаются: можно ли годовщину войны назвать "річницею"

Сегодня, 24 февраля 2026 года, уже четвертая годовщина полномасштабной войны, которую развязала против Украины Россия. Часто можно еще услышать такое слово как "річниця".

Но не все считают, что это синонимы. 24 Канал при этом расскажет, которое следует употреблять в соответствующем контексте.

Роковини или річниця войны – как правильно?

Многие украинцы убеждены, что слово "роковини" надо употреблять только в отношении печальных дат, а слово "річниця" – относительно положительных событий. Об этом рассказала редактор Ольга Васильева "Главкому". Но, по словам языковеда, когда-то в украинском языке было только слово "роковини", Зато "річниця" является полонизмом (rocznica).

Васильева уточняет, что "роковини" – это календарная дата, когда заканчивается еще один год от начала какого-либо события. Поэтому это слово можно употреблять в отношении любого события – и позитивного, и негативного.

Также языковед привела пример из творчества Леси Украинки: "Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! Скільки буде гостей, яка буде забава!". В нем "роковинами" Украинка называет день рождения.

Профессор Александр Пономарив также объяснял "ВВС Украина", что календарная дата, когда заканчивается еще один год от начала какого-то события, в украинском языке имеет два лексических обозначения: "річниця" и "роковини". И отметил, что слово "роковини" имеют более давнюю традицию употребления в украинском языке.

Литредактор Екатерина Марковская также акцентировала, что слова "річниця" и "роковини" являются синонимами. Их можно употреблять относительно праздников или трагических событий, объясняла она на сайте "Факты".

