Горбачев рассказал об изменениях в отпуске учителей

В Офисе образовательного омбудсмена рассказали, о каких изменениях относительно своих отпусков должны помнить учителя. И напомнили, что соответствующие изменения в законодательстве о предоставлении отпусков состоялись в конце 2023 года.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев уточнил, что в течение года работник может взять несколько раз отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам. Однако он не может быть больше, чем 30 дней в году.

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Что должны помнить учителя об отпуске

Горбачев также отметил, что этот отпуск, а также отпуск, который предоставляют в связи с чрезвычайными ситуациями и вооруженной агрессией России против Украины без сохранения зарплаты, не засчитывают в стаж работы. Это дает право на ежегодный основной отпуск.

Также в Офисе образовательного омбудсмена напомнили, что в период действия военного положения ежегодный основной отпуск может максимум составлять 24 дня в год. Изменения касаются и отпуска в связи с рождением ребенка. Его предоставляют не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

На время профсоюзного обучения работникам также предоставляют дополнительный отпуск продолжительностью до 6 дней с компенсацией средней заработной платы.

Перенос выходных и рабочих дней, кроме отдельных случаев, определяет трудовой или коллективный договор. Если такое положение отсутствует, его реализуют по приказу (распоряжению) работодателя, согласованным с представителями работников.

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