Горобець или воробей: как называть эту птичку на украинском языке

Пение этой птички всегда радует, а наблюдение за ней – делает настроение хорошим. Но важно, чтобы называли ее по-украински.

Как называть на украинском птичку вместо "воробей", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение Словарь.UA.

Известная прыткая птичка – это горобець или воробей?

Маленькая быстрая серая птица, которая живет рядом с жильем человека известна всем. Его звонкое чириканье развлекает и поднимает настроение. Ее называют словом – воробей.

Однако, украинские словари его не фиксируют. Русско-украинский словарь (Reverso, Glosbe) слово "воробей" переводит на украинский как – горобець.

Поэтому, правильно на украинском говорить – горобець. Форма "воробей" является русинизмом, который проник в речь под влиянием русского языка.

Происхождение слова точно неизвестно, возможно от звукоподражания, как и в случае с синичкой.

Впрочем, в украинском языке это название уникально: большинство других славянских языков используют форму с "в" – воробей, vrabec, wróbel, но украинский сохранил исконный вариант с "г".

Это слово имеет свое отражение в известных выражениях:

"Стріляний горобець" – говорят об опытном человеке, которого трудно обмануть.

"Восени і горобець – багатий".

В диалектах встречаются варианты воробель или горобель и даже – жевжик, но они не закреплены как литературная норма.

Использование "воробей" является калькой с русского, которая искажает украинскую языковую систему. А правильное украинское название птицы – горобець.