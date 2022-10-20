В Киеве учительница хвалила оккупантов и ждала победу России

Во время войны России против нашего государства многие учителя на оккупированных территориях перешли на сторону агрессора. Однако есть и те, которые на подконтрольной Украине территории ждут его победы.

Так, в Киеве обнаружили учительницу, поддерживавшую Россию. При этом она оправдывала действия оккупантов в сети.

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В Киеве учительница ждала победу России

Поклонницей оккупантов оказалась жительница Киева. Она работает учителем физкультуры в гимназии.

В соцсети эта "учительница" сообщала, что поддерживает действия России и оккупацию части нашего государства. При этом оправдывала нападение агрессора на Украину. Заявляла о том, что Киев является собственностью Москвы и надеялась на победу России.

Накажут ли поклонницу России

Этому "педагогу" уже сообщили о подозрении в распространении публичных призывов к свержению конституционного строя в Украине и оправдыванию агрессии России. За дело взялись работники СБУ. Продолжается досудебное расследование.

Важно Педагоги-коллаборанты после освобождения территорий работают на своих должностях, – Горбачев

Учителя-коллаборанты и дальше работают

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал, что в Харьковской области, части Запорожской и Херсонской области после деоккупации, отдельные образовательные коллаборанты до сих пор работают на своих должностях. Соответствующие обращения получают в Офисе образовательного омбудсмена.

По его словам, это новая проблема. Она возникла в течение последнего месяца. При этом Горбачев заявил, что будет общаться на этот счет с нардепами.

Что грозит педагогам-коллаборантам

Образовательный омбудсмен также рассказал, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины педагогов-предателей ожидает наказание. Их могут заключить в тюрьму и запретить учительствовать. Однако Горбачев считает, что нормы соответствующей статьи Кодекса нуждаются в уточнении.

Всех учителей на деоккупированных территориях будут считать предателями

Согласно Уголовному кодексу работающего на оккупанта будут считать коллаборантом. При этом подобный человек получит наказание за свою деятельность. Однако, по словам Горбачева, часто учителям угрожают оккупационные "власти". Поэтому они вынуждены работать по принуждению, ведь боятся за свою жизнь и жизнь своих родных. Хотя есть и такие, которые жгут вышиванки и помогают организовывать "референдумы".

Так что образовательный омбудсмен убежден, что статья № 111 – 1 Уголовного Кодекса нуждается в уточнении.