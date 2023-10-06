Государство введет гранты на высшее образование: кто получит деньги на учебу

Минобразования разработало альтернативный действующий подход к государственному финансированию высшего образования. Он предусматривает госзаказ на основные специальности и грантовое финансирование других.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в проекте "Комитет образования" рассказал, что в концепции заложили принцип госзаказа на основные специальности. То есть на специалистов тех специальностей, в которых будет нуждаться государство – медиков, учителей, инженеров и т.д. Система грантов может работать уже в сентябре 2024 года.

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Выпускники школ получат гранты на высшее образование

Так, у государства нет возможности прогнозировать нужное количество специалистов по другим специальностям за несколько лет. В то же время МОН будет концентрировать внимание на введении государственных грантов.

Выпускник на основе результатов ВНО или НМТ будет получать от государства определенную сумму денег и самостоятельно определять, какой вуз заплатить их за свое обучение. При этом он может выбрать ЗВО любой формы собственности: государственной, коммунальной, частной.

Фактически, этот студент является контрактником. Но часть его контракта будет покрываться государственными средствами в зависимости от того, как он сдал НМТ или ВНО. То есть насколько он успешен,

– отметил заместитель главы МОН.

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Минобразования Украины при этом считает, что в Украине таким образом может возрасти количество получающих господдержку студентов – ориентировочно на 30 – 40%. В то же время, эта поддержка не будет покрывать полной стоимости обучения.

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