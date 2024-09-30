Студенты каких вузов Украины получат больше всего образовательных грантов

30 сентября 2024, 21:15
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Автор: Мария Волошин

Источник:

Osvita.ua

В рамках этой вступительной кампании студенты первого курса, которые учатся на контракте в вузе, могут получить грант на обучение. Сумма зависит от результатов НМТ-2024 и выбранной специальности.

Так, наибольшее количество государственных грантов ожидают получить государственные и частные вузы из Львова и Киева. Об этом свидетельствует отчет по предварительным итогам вступительной кампании, который подготовили в Минобразования Украины.

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Студенты каких ЗВО могут получить больше всего грантов

В первой десятке вузов, которые являются лидерами по количеству студентов-контрактников с потенциальными образовательными грантами, только один региональный вуз – Прикарпатский национальный университет имени Стефаника.

Другие 9 ЗВО расположены во Львове и Киеве.

В тройку вузов-лидеров вошли:

  1. ЛНУ имени Франко;
  2. Львовская политехника;
  3. КНУ имени Шевченко.

Также в рейтинг попали такие вузы:

  • КПИ;
  • Киево-Могилянская академия;
  • Украинский католический университет;
  • Государственный торгово-экономический университет;
  • КНЭУ имени Гетьмана;
  • Национальный медуниверситет имени Богомольца.

Окончательное количество грантов, которые получат высшие учебные заведения, будет известно 5 ноября 2024 года.

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Что известно о гранте на обучение

  • Грант будут предоставлять на сумму от 15 тысяч гривен и более в год для покрытия части обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика).
  • В целом сумму гранта определяют индивидуально: по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.
  • Для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым 2-х предметов есть возможность получить грант на сумму 15 тысяч гривен.
  • Грант 2-го уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым 2-х предметов будут претендовать на грант в размере 25 тысяч гривен.