Студенты каких вузов Украины получат больше всего образовательных грантов

В рамках этой вступительной кампании студенты первого курса, которые учатся на контракте в вузе, могут получить грант на обучение. Сумма зависит от результатов НМТ-2024 и выбранной специальности.

Так, наибольшее количество государственных грантов ожидают получить государственные и частные вузы из Львова и Киева. Об этом свидетельствует отчет по предварительным итогам вступительной кампании, который подготовили в Минобразования Украины.

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Студенты каких ЗВО могут получить больше всего грантов

В первой десятке вузов, которые являются лидерами по количеству студентов-контрактников с потенциальными образовательными грантами, только один региональный вуз – Прикарпатский национальный университет имени Стефаника.

Другие 9 ЗВО расположены во Львове и Киеве.

В тройку вузов-лидеров вошли:

ЛНУ имени Франко; Львовская политехника; КНУ имени Шевченко.

Также в рейтинг попали такие вузы:

КПИ;

Киево-Могилянская академия;

Украинский католический университет;

Государственный торгово-экономический университет;

КНЭУ имени Гетьмана;

Национальный медуниверситет имени Богомольца.

Окончательное количество грантов, которые получат высшие учебные заведения, будет известно 5 ноября 2024 года.

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Что известно о гранте на обучение