На какую сумму будут выдавать гранты на обучение поступающим в ВУЗы

В рамках этой вступительной кампании поступающие на контракт в вузы смогут получить грант от государства. Финансовая поддержка будет стартовать от 15 тысяч гривен в год.

Ее смогут получить не все абитуриенты. Сумма помощи от государства также будет зависеть от набранных на НМТ баллов.

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Гранты на какую сумму будут выдавать

В целом сумма гранта определяется индивидуально для каждого – по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.

Для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым 2-х предметов есть возможность получить грант в размере 15 тысяч гривен.

Грант 2-го уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым 2-х предметов будут претендовать на грант в размере 25 тысяч гривен.

Размер гранта может быть больше (то есть, умноженный на соответствующий коэффициент), что будет зависеть от выбранной специальности.

Отметим, что для некоторых специальностей не предусмотрели гранта первого уровня, только второго (следовательно, для поступающих, у которых не менее 170 баллов по минимум двум предметам).

Если же студент поступает на бюджет, государство оплачивает всю стоимость обучения, отмечают в МОН.

Больше о том, как будет работать грантовая система можно прочитать по ссылке.