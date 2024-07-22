Сколько абитуриентов в этом году смогут получить гранты на обучение в ЗВО

В 2024 году заработает грантовая система оплаты обучения в вузах. Абитуриенты, которые будут поступать на контракт, смогут получить дополнительную финансовую поддержку.

Государственный грант поможет частично покрыть стоимость обучения на любой бакалаврской программе. Грантовое финансирование в этом году смогут получить 20 – 25 тысяч поступающих, заявил заместитель главы МОН Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

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Сколько абитуриентов смогут получить грант в этом году

Такую финансовую помощь смогут получить поступающие, которые учатся на контракте.

До сих пор у нас была такая черно-белая система: ты или получал бюджетное место, где государство платило 100%, или контракт, где государство ничего не платило. Сейчас государство будет иметь возможность несколько помочь тем студентам, которые сдают на нормальном уровне НМТ, но, возможно, не попадают на бюджетные места. Они смогут получить гранты, которые в сумме будут иметь 15 или 25 тысяч,

– заявил Винницкий.

И добавил, что стоимость обучения на контракте в Украине уже достигает европейских показателей. Это создает конкуренцию между украинскими и европейскими вузами.

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Кто может получить грант на получение высшего образования

Чиновник отметил, что поступающие, зачисленные на контракт на дневную или дуальную форму обучения, которые имеют более 150 баллов по двум предметам НМТ, смогут подать заявку на грантовое финансирование в размере 15 тысяч гривен.

Поступающие, которые имеют более 170 баллов по двум предметам НМТ, смогут получить грант в размере 25 тысяч гривен. В то же время для стратегически важных специальностей – архитектура, медицина, образоване – действуют определенные коэффициенты, и 25 тысяч могут превратиться в 37,5 тысячи гривен,

– уточнил Винницкий.

Однако, по его словам, на те специальности, на которые есть перенасыщенный спрос – юристы, маркетологи, экономисты – гранта на сумму 15 тысяч не будет – только 25 тысяч. Для того, чтобы получить грант на такие специальности, абитуриент должен иметь минимум 170 баллов.

Грант будут назначать на весь период обучения. Его размер будет меняться в зависимости от индекса инфляции.