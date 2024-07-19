Накануне многие учебные заведения, абитуриенты и члены их семей выразили просьбу разъяснить порядок выполнения пункта 34 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года № 1487.

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Кто должен подать военно-учетные документы при зачислении

️Так, при зачислении на обучение военно-учетные документы в приемные комиссии учебных заведений подают:

мужчины, которым в 2024 году исполняется 17 лет, и в возрасте до 60 лет;

женщины, которые закончили училища, колледжи, вузы и получили медицинскую или фармацевтическую специальность (в случае, если получение образования будет осуществляться на базе полученного образования по медицинской или фармацевтической специальностям) или женщины, которые декларируют себя военнообязанными.

Военно-учетный документ могут оформлять в бумажной или в электронной формах.

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В период проведения мобилизации и / или в течение действия военного положения призывники и военнообязанные, которые оставили или покинули свое место жительства, обязаны в семидневный срок с даты постановки на учет внутренне перемещенного лица:

стать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на учете ВПЛ. предоставить военно-учетный документ со сведениями о пребывании на воинском учете по месту регистрации ВПЛ.

️Поступающие из числа допризывников, которые подлежат постановке на воинский учет и выбыли за границу с территорий, не определенных постановлением Кабмина от 9 июля 2024 года № 801, должны вернуться в Украину для постановки на воинский учет призывников и оформления военно-учетных документов.