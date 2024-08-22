Более 160 вузов в Украине будут участвовать в проекте государственных грантов

В рамках вступительной кампании 2024 года поступающие в вузы на бакалавриат могут претендовать на гранты. Финансовую помощь будут оказывать тем, кто поступает на контрактную форму.

Уже 166 высших учебных заведений подтвердили участие в пилотном проекте государственных грантов. Речь идет о государственных и частных заведениях из разных регионов Украины.

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Сколько вузов присоединились к грантовой системе

Это информация по состоянию на 22 августа 2024 года.

Перечень университетов постоянно обновляют и увеличивают. Обновления можно отслеживать на официальном сайте Вступление – 2024 по по ссылке.

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Напомним, что в этом году поступающие на контракт смогут получить государственный грант. Это касается тех, кто поступает на дневную или дуальную форму обучения именно на контракт.