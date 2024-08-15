Крупнейшие вузы Украины уже подписали договоры о применении грантовых систем оплаты обучения

Крупнейшие университеты Украины уже поставили подписи под договором с МОН относительно грантовой системы оплаты обучения. Так утверждает директор директората профессионального предвысшего, высшего образования министерства Олег Шаров.

Об этом он сообщил во время интервью для ZN.UA. Там он объяснил, что речь идет об образовательных учреждениях, где учится не менее 70–80% студенческой общественности.

Смотрите также Кабмин отменил выплаты учителям, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года

Грантовая система оплаты обучения

Шаров указал, что некоторые университеты подписывают договоры медленно из-за их собственной забюрократизированности.

Думаю, уже в этом году грантовая система войдет в жизнь подавляющего большинства высших учебных заведений и гранты будут доступны практически для всех соискателей образования, которые имеют необходимый уровень баллов на НМТ или ВНО,

- подытожил спикер.

По его словам, сейчас работа ведется в условиях экспериментального проекта, поэтому модель государственных грантов будет совершенствоваться.