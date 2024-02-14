Размер гранта на обучение в вузе будет зависеть от результата НМТ: как определить сумму

В Украине с нового учебного года заработает грантовая система оплаты обучения в вузах. Размер гранта будет зависеть, в частности, он результата национального мультитеста.

В Минобразования рассчитали ориентировочные размеры государственных грантов для оплаты получения высшего образования. Соответствующие данные представили во время заседания Союза ректоров.

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От чего будут зависеть госгранты на обучение

В МОН отмечают, что размер образовательного гранта будет зависеть от результатов НМТ.

Размер гранта будет колебаться от 15 до 50 тысяч гривен.

Претендовать на получение денег на образование смогут поступающие, которые по результатам тестирования получат не менее 150 баллов по двум предметам (НМТ будет содержать 4 учебных предмета).

Гранты будут предоставлять студентам, которые будут учиться на дневной форме.

Студенты, которые получат право на грант, смогут выбрать для обучения любую специальность и вуз.

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На какую сумму будут предоставлять гранты

Так, поступающие, которые на НМТ получат две оценки по 150 баллов, получат грант в размере 15 тысяч гривен умноженный на коэффициент специальности.

Поступающие, которые получат не менее двух оценок по 160 баллов, будут претендовать на грант на сумму 22,5 тысячи гривен умноженный на коэффициент специальности.

Абитуриенты с двумя оценками по 170 баллов получат 30 тысяч гривен, с двумя оценками по 180 баллов – 37,5 тысячи гривен.

Поступающие с самыми высокими баллами НМТ получат наибольшие размеры грантов.

Те, кто будет иметь результат НМТ по двум предметам на уровне 190 баллов, получит грант на сумму 45 тысяч гривен, а 195 баллов – 50 тысяч гривен.

Размер каждого гранта умножат на коэффициент специальности.

Годовую сумму гранта будут индексировать по годам вместе с оплатой обучения.