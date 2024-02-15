В МОН сообщили, какому количеству поступающих могут предоставить гранты на обучение в вузах
Источник:Osvita.ua
Гранты на оплату обучения в вузах смогут получить 58 тысяч абитуриентов. Такие расчеты осуществило Минобразования Украины.
Такие данные чиновники представили во время заседания Союза ректоров вузов Украины. В частности, смоделировав ситуацию на базе расходов государства на высшее образование в 2023 году.
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Сколько тысяч абитуриентов может претендовать на грант
Так, в МОН заявляют, что после принятия закона о грантовой системе финансирования образования количество поступающих, которые смогут получить финансовую поддержку от государства, увеличится почти на 30 тысяч человек.
В 2023 году расходы государства на образование бакалавров составили 4 миллиарда 179 миллионов гривен. Это позволило обеспечить государственным заказом 76 580 поступающих,
– говорят в Минобразования.
При этом в МОН смоделировали ситуацию на 2024 год. Поэтому, если финансирование останется на том же уровне, на бюджетную форму обучения смогут зачислить почти 49 тысяч абитуриентов. А получить грант от государства смогут более 58 тысяч абитуриентов.
Размер гранта на обучение в вузах составит от 15 до 50 тысяч гривен.
Грантовая система финансирования высшего образования должна заработать с нового учебного года.
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- Ранее мы также сообщали, на каких специальностях намерены оставить 100%-ный государственный заказ.
- И уточняли, от чего будет зависеть грант на получение высшего образования и как вычислить приблизительную сумму, которую можно получить.