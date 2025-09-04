Суммы увеличат: когда студенты второго курса получат образовательные гранты
- Студенты-второкурсники получат уведомление о продлении грантов с 1 по 30 сентября через Дію.
- После нужно подтвердить сертификат.
В прошлом году в Украине ввели грантовую систему в вузах. То есть государство предоставляет студентам, которые поступили с высокими баллами НМТ, деньги на контрактное обучение в вузах.
Грант позволяет компенсировать часть стоимости получения высшего образования. Сообщение о продлении грантового финансирования студенты-второкурсники будут получать в течение сентября, рассказали во время совещания МОН, отмечает 24 Канал.
Когда второкурсники получат гранты?
По информации МОН, второкурсники получат сообщение о продлении грантовых сертификатов в Дии.
Такие сообщения будут поступать с 1 по 30 сентября.
Алгоритм получения средств будет аналогичен прошлогоднему – студент должен подтвердить свой сертификат в Дии.
После этого в течение 10 дней сертификат утвердит Министерство образования и науки Украины.
Интересно! В прошлом году участие в проекте приняли 196 вузов различных форм собственности и сфер управления. Возможность получить государственный грант на получение высшего образования предоставили 14 190 студентам.
Сумму начисленных грантовых средств, если сравнить с прошлым годом, увеличат на процент, который соответствует официальному показателю инфляции.
Что известно о грантовой системе в 2025 году?
- В этом году до 30 тысяч абитуриентов могут получить гранты на обучение в вузах.
- В этом году государственные гранты можно получить такие:
- грант первого уровня на сумму 17 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 150 баллов (или от 140 баллов, если поступает на специальность с особой поддержкой). Грант первого уровня не будет доступен по некоторым специальностям (например, менеджмент, маркетинг, журналистика и т.д.);
- грант второго уровня на сумму 25 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 170 баллов). На некоторых специальностях действует коэффициент, поэтому 25 тысяч гривен может превратиться в 37,5 тысячи гривен для тех, кто выбирает приоритетные для экономики специальности.