Суми збільшать: коли студенти другого курсу отримають освітні гранти
- Студенти-другокурсники отримають повідомлення про продовження грантів з 1 до 30 вересня через Дію.
- Опісля потрібно підтвердити сертифікат.
Торік в Україні запровадили грантову систему у вишах. Тобто держава надає студентам, які вступили з високими балами НМТ, гроші на контрактне навчання у вишах.
Грант дає змогу компенсувати частину вартості здобуття вищої освіти. Повідомлення про продовження грантового фінансування студенти-другокурсники отримуватимуть протягом вересня, розповіли під час наради МОН, зазначає 24 Канал.
Дивіться також У МОН назвали 10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет
Коли другокурсники отримають гранти?
За інформацією МОН, другокурсники отримають повідомлення про продовження грантових сертифікатів у Дії.
Такі повідомлення надходитимуть з 1 до 30 вересня.
Алгоритм отримання коштів буде аналогічний торішньому – студент повинен підтвердити свій сертифікат у Дії.
Після цього впродовж 10 днів сертифікат затвердить Міністерством освіти і науки України.
Цікаво! Торік участь у проєкті взяли 196 вишів різних форм власності та сфер управління. Можливість отримати державний грант на здобуття вищої освіти надали 14 190 студентам.
Суму нарахованих грантових коштів, якщо порівняти з минулим роком, збільшать на процент, який відповідає офіційному показнику інфляції.
Дивіться також "Важливий сигнал": Лісовий розповів, скільки осіб стали студентами українських вишів
Що відомо про грантову систему у 2025 році?
- Цьогоріч до 30 тисяч вступників можуть отримати гранти на навчання у вишах.
- Цьогоріч державні гранти можна отримати такі:
- грант першого рівня на суму 17 тисяч гривень – для тих, хто склав два предмети НМТ від 150 балів (або від 140 балів, якщо вступає на спеціальність з особливою підтримкою). Грант першого рівня не буде доступний за деякими спеціальностями (наприклад, менеджмент, маркетинг, журналістика тощо);
- грант другого рівня на суму 25 тисяч гривень – для тих, хто склав два предмети НМТ від 170 балів). На деяких спеціальностях діє коефіцієнт, тому 25 тисяч гривень може перетворитися в 37,5 тисячі гривень для тих, хто обирає пріоритетні для економіки спеціальності.