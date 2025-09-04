Торік в Україні запровадили грантову систему у вишах. Тобто держава надає студентам, які вступили з високими балами НМТ, гроші на контрактне навчання у вишах.

Грант дає змогу компенсувати частину вартості здобуття вищої освіти. Повідомлення про продовження грантового фінансування студенти-другокурсники отримуватимуть протягом вересня, розповіли під час наради МОН, зазначає 24 Канал.

Коли другокурсники отримають гранти?

За інформацією МОН, другокурсники отримають повідомлення про продовження грантових сертифікатів у Дії.

Такі повідомлення надходитимуть з 1 до 30 вересня.

Алгоритм отримання коштів буде аналогічний торішньому – студент повинен підтвердити свій сертифікат у Дії.

Після цього впродовж 10 днів сертифікат затвердить Міністерством освіти і науки України.

Цікаво! Торік участь у проєкті взяли 196 вишів різних форм власності та сфер управління. Можливість отримати державний грант на здобуття вищої освіти надали 14 190 студентам.

Суму нарахованих грантових коштів, якщо порівняти з минулим роком, збільшать на процент, який відповідає офіційному показнику інфляції.

Що відомо про грантову систему у 2025 році?

Цьогоріч до 30 тисяч вступників можуть отримати гранти на навчання у вишах.

