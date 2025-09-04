Грант позволяет компенсировать часть стоимости получения высшего образования. Сообщение о продлении грантового финансирования студенты-второкурсники будут получать в течение сентября, рассказали во время совещания МОН, отмечает 24 Канал.

Смотрите также В МОН назвали 10 самых популярных специальностей по количеству зачисленных на бюджет

Когда второкурсники получат гранты?

По информации МОН, второкурсники получат сообщение о продлении грантовых сертификатов в Дии.

Такие сообщения будут поступать с 1 по 30 сентября.

Алгоритм получения средств будет аналогичен прошлогоднему – студент должен подтвердить свой сертификат в Дии.

После этого в течение 10 дней сертификат утвердит Министерство образования и науки Украины.

Интересно! В прошлом году участие в проекте приняли 196 вузов различных форм собственности и сфер управления. Возможность получить государственный грант на получение высшего образования предоставили 14 190 студентам.

Сумму начисленных грантовых средств, если сравнить с прошлым годом, увеличат на процент, который соответствует официальному показателю инфляции.

Смотрите также "Важный сигнал": Лисовой рассказал, сколько человек стали студентами украинских вузов

Что известно о грантовой системе в 2025 году?

В этом году до 30 тысяч абитуриентов могут получить гранты на обучение в вузах.

В этом году государственные гранты можно получить такие: