В МОН разъяснили, кто может получить грант на обучение в вузе и как добавить возникающие проблемы

В этом году в Украине впервые экспериментально действует система предоставления первокурсникам, поступившим на контракт в вузы, государственных грантов. Сумма средств зависит от баллов, полученных на НМТ-2024, и выбранной специальности.

В Минобразования Украины разъяснили, кто может получить деньги на получение высшего образования. В частности, уточнили, может ли студент претендовать на грант, если уже учился в университете ранее.

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Кто может получить грант на обучение в вузе

Студенты, которые в этом году впервые поступили в вузы на платную форму обучения, могут получить грант на сумму 15 или 25 тысяч гривен.

Можно ли получить грант на сумму 25 тысяч гривен, если набрал на НМТ более 170 баллов?

Да, с такими баллами можно получить грант на обучение. Более того, есть перечень специальностей, для которых иметь не менее 170 баллов по двум предметам нужно обязательно. Это:

журналистика,

управление и администрирование,

право,

сфера обслуживания,

международные отношения,

менеджмент социокультурной деятельности,

экономика,

филология (кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы и фольклористики),

публичное управление и администрирование,

стоматология.

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Может ли получить грант студент, который ранее учился в вузе или колледже?

Получить государственный грант могут студенты, которые поступили в университеты впервые.

Предыдущее получение профессионального предвысшего образования не препятствует получению гранта,

– говорят в МОН.

Можно ли получить грант, если студент параллельно учится на бюджетной форме?

Если студента зачислили на обучение по государственному или региональному заказу, он не сможет получить грант. Если же его отчислят с обучения по государственному или региональному заказу из того же или из другого учебного заведения, то после внесения записи в ЕГЭБО (если это будет до 31 октября) студент получит предложение о предоставлении государственного гранта. Проверить источники финансирования обучения можно самостоятельно по ссылке.

Что делать, если грант получили, а в перечне документов его нет?

В таком случае надо обновить приложение Дия до последней версии. Сертификат на обучение появится в перечне документов.

Что будет с грантом, если средства за первый курс уже оплатили?

В МОН утверждают, что вуз должен учесть поступления по гранту для будущих платежей для студента. Средства зачисляют на первый год, а грант переходит на контрактный счет следующего года. Или же учебное заведение должно вернуть уплаченные средства.

Перечень вузов, участвующих в грантовом проекте МОН, можно найти на официальном сайте Вступление-2024.