Заместитель Лисового рассказал, что будет влиять на размер гранта на высшее образование

Минобразования Украины намерено ввести гранты на получение высшего образования. На размер гранта, получаемого студентом от государства, будет влиять индекс специальности.

Также – результат ВНО (НМТ). Это предполагает соответствующую формулу, которую уже разрабатывает МОН.

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Что будет влиять на размер гранта на высшее образование

Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий заявил: во время встречи с ректорами университетов, посвященной реформированию бюджетного финансирования высшего образования, прозвучал вопрос о будущем инженерных специальностей.

Опасения безосновательны. Планируется, что размер гранта на обучение будет зависеть от двух показателей: результата ВНО (поступающего, – ред.) и индекса специальности,

– сообщил чиновник.

И добавил: понятно, что на сложных и дорогостоящих специальностях (из-за использования дорогостоящего учебного оборудования), среди которых – инженерные и аграрные, этот индекс будет весьма существенным. МОН сегодня работает над уточнением этого показателя.

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