Образовательные гранты хотят закрепить законодательно: в Раде предлагают доработать законопроект

Система государственных грантов, продемонстрировала положительный отклик в обществе. Поэтому при рассмотрении нынешних результатов, решили закрепить ее законодательно.

Законопроект, которым будет законодательно нормирован вопрос предоставления грантов находится на доработке. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на "Образование UA".

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Эксперимент с государственными образовательными грантами оценили хорошо

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций поддержал внедрение механизма государственных грантов на получение высшего образования и предлагает доработать законопроект, ко второму чтению.

Соответствующее решение принято на заседании комитета, во время которого обсуждалось проведение эксперимента в ходе нынешней вступительной кампании.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий отчитался перед комитетом, о результатах внедрения экспериментального проекта предоставления государственных грантов на получение высшего образования в 2024 году и каковы его результаты.

Члены профильного комитета признали образовательный проект таким, который имеет положительные отзывы в обществе, а также таким, что был поддержан учреждениями высшего образования.

Также, по мнению депутатов, образовательные гранты позволят в значительной степени покрыть финансовые расходы студентов и расширить им доступ к качественному высшему образованию.

В Министерстве образования и науки сообщили, что участие в эксперименте приняли 196 высших учебных заведений.

Интересно! Гранты получили 14 189 студентов контрактной формы обучения или 88,11% от запланированного количества государственных грантов.