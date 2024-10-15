Нет, не "шампиньон" – у украинцев есть свое меткое соответствие этого слова
Источник:"Язык – ДНК нации"
Осень – это время ходить за грибами и наслаждаться дарами природы. Но знаете ли вы, что один из самых популярных и любимых грибов часто называете неправильно?
В украинском языке есть немало слов, заимствованных из других языков, которые мы используем в своей ежедневной речи. Однако, не всем известно, что они имеют украинские соответствия, пишет "Язык – ДНК нации". В рубрике Освіти 24 "Антисуржик. Говорим на украинском!" расскажем о слове "шампиньон" и правильно ли употреблять его в нашей речи.
Смотрите также Сезон грибов в Польше: какие виды можно собирать и какие правила соблюдать, чтобы не получить штраф
Отнюдь не "шампиньон"
Во многих кулинарных книгах на украинском языке и на полках некоторых магазинов, можем встретить слово "шампиньон". "Шампиньон" происходит из французского, где слово "champignon" означает – гриб!
Но это слово имеет звонкий украинский аналог – "шампиньон"!
Слово "печерица" происходит от слова "пещера", поскольку эти грибы часто растут в темных, влажных местах, похожих на пещеры.
Что известно о шампиньонахЭто вид грибов из семейства агариковых (Agaricaceae), насчитывающий более 300 видов, как съедобных, так и ядовитых. Шампиньоны потребляли издавна по всему миру. А выращивать искусственно начали с XVII века во Франции под названием – "парижский гриб", а места выращивания называли – шампиньонницы.
В Украине гриб "шампиньон" имеет и свои региональные диалектические названия – стерновка, стернюх, стерница, печирка, коровица, происходящие от среды прорастания.
Шампиньоны растут по всей Украине: на лугах, полях, в целинных степях, группами с июня по октябрь. Это – самый популярный съедобный гриб.
В литературе слово "шампиньон" также используется для описания внешности старого или некрасивого человека: "Он был низкий, приземистый, как шампиньон, старый, аж пыль с него сыпалась (Иван Нечуй-Левицкий)".
Интересное о шампиньонах
Этот гриб – ценный пищевой продукт. Употребляют его вареным, жареным; впрок сушат, засаливают, маринуют. Шампиньоны содержат много белка и витаминов группы В, в них обнаружены антибиотики с широким спектром действия.
О грибах – на украинском / Инфографика "Язык - ДНК нации"
Шампиньоны используют и в косметологии – их добавляют в маски для омоложения кожи лица. Австралийские медики считают, что избежать преждевременного появления морщин можно регулярно употребляя шампиньоны в пищу. Их даже называют "коктейлем молодости".
Шампиньоны часто образуют микоризные связи с корнями растений, что помогают обоим организмам получать больше питательных веществ.
Шампиньоны быстро растут и им для этого не нужен свет. С маленькой споры до зрелого гриба вырастают всего за несколько дней.
Следует правильно называть и другие грибы: "вешенка" вместо "вешенка", "подосиновик" вместо "подосиновик", "маслята" вместо "масленок".
Потребляем вкусный гриб и говорим правильно!