Грозила закапать глаза клеем: в Никополе скандал с воспитательницей

В Никополе Днепропетровской области родители дошкольников возмутились поведением воспитательницы детского сада. К детям применяют силу и угрожают.

Об этом рассказал отец ребенка, посещающего этот садик, Игорь Дубовик на странице общественной организации "Прихист" в фейсбук.

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По словам отца, в детском саду № 36 помощница одной из воспитательниц Любовь Мартынчук бьет детей "волшебной палочкой", и угрожает закапать глаза клеем.

Педагог излишне нервный и раздраженный, постоянно повышает тон,

– пишет Игорь Дубовик.

Мужчина обратился к заведующей детского сада, однако та заявила, что дети все выдумали.

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В подтверждение правдивости своих слов, Игорь Дубовик показал скриншоты с перепиской с родителями других дошкольников этого детсада. Все дети приходят домой напуганы.

Сколько в Украине детей страдают от насилия?По данным Министерства социальной политики, ежегодно в Украине от различных форм насилия страдают 800 детей. Однако омбудсмен заявила, что на самом деле каждый 4 ребенок в Украине подвергается насилию.