Погрожувала закапати очі клеєм: в Нікополі скандал з вихователькою

В Нікополі, що на Дніпропетровщині, батьки дошкільнят обурилися поведінкою виховательки дитячого садка. До дітей застосовують силу та погрожують.

Про це розповів батько дитини, яка відвідує цей садок, Ігор Дубовик на сторінці громадської організації "Прихист" у фейсбук.

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За словами батька, в дитячому садку № 36 помічниця однієї з виховательок Любов Мартинчук б'є дітей "чарівною паличкою", та погрожує закапати очі клеєм.

Педагогиня надміру знервована й роздратована, постійно підвищує тон,

– пише Ігор Дубовик.

Чоловік звернувся до завідувачки дитячого садка, проте та заявила, що діти все вигадали.

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На підтвердження правдивості своїх слів, Ігор Дубовик показав скріншоти з листуванням з батьками інших дошкільнят цього дитсадка. Усі діти приходять додому налякані.

Скільки в Україні дітей страждає від насилля?За даними Міністерства соціальної політики, щороку в Україні від різних форм насилля страждає 800 дітей. Проте омбудсмен заявила, що насправді кожна 4 дитина в Україні піддається насиллю.