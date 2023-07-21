В Харькове с нового учебного года планируют возобновить обучение по смешанному формату. В городе активно обустраивают надежные укрытия в учебных заведениях.

Именно укрытия будут главным признаком того, смогут ли ученики посещать ту или иную школу. При этом власти рассматривают вариант проведения уроков для учеников младших классов в метро, уточнил спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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Харьковские школьники с 1 сентября могут учиться в метро

У части школ в Харькове нет надежных укрытий. Как вариант, власти могут дать разрешение на проведение уроков для учеников младшей школы в помещениях метро. Все потому, что родители хотят, чтобы их дети не сидели дома, а виделись со сверстниками и учителями в процессе обучения.

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Все же мы понимаем, что в метрополитене есть помещения, в которых можно попытаться организовать это. Но это только один из вариантов,

– рассказал Сидоренко.

И добавил, что главным аспектом является безопасность детей во время учебы. Окончательное решение о том, как будут получать образование ученики в Харькове с нового учебного года, еще не приняли.

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