Шоу есть, а слова нет: как на украинском будет "холостяк"

Внимание украинцев каждую пятницу приковано к шоу "Холостяк". Но мало кто задумывался над тем, правильно ли так называть мужчину без пары.

Откуда взялось слово "холостяк" в украинском языке, и как правильно сказать на неженатого мужчину, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения репетитора по языку Ларисы Чемерис.

Как сказать на украинском – холостяк?

Каждую пятницу последние несколько недель, многие просматривают шоу "Холостяк". В современном украинском языке слово "холостяк" трактуется как холостой мужчина; парень. В формате шоу – показной жених.

Впрочем, в украинских словарях это слово появилось лишь в середине ХХ века. И это доказывают примеры из литературы – они датированы серединой ХХ века.

Слово "холостяк" в украинском языке уже употребляется, но оно имеет русское происхождение. И в основе его праславянского происхождения (xolstъ) – резать, обрезать подрезать подрезать. Этимологически "холостяк" происходит от прилагательного "холостой", что означает "пустой", "неполный". Существует и глагол "холостить" – "кастрировать животное". То есть первоначальное значение слова имеет негативный оттенок ("пустой", "бесплодный").

Но в украинском, такое значение не прижилось, но есть другие соответствия. Поэтому языковеды считают его русинизмом, который вошел в бытовой украинский язык через калькирование.

В традиционной украинской лексике для обозначения холостого мужчины использовалось другое слово – парубок.

Поэтому даже в пояснении в словарях на объяснение слова "холостяк", используют слово парубок, как синоним.

У словаре украинского языка (20 томов) подается: "холостяк" – неженатый мужчина; парубок".

В Большом толковом словаре современного украинского языка также указано: "Холостяк – неженатый мужчина; парубок, молодык, неженатый".

То есть среди исконно украинских соответствий мы имеем:

парубок,

молодик,

легинь,

кавалер,

неженатый.

Парубок – самый распространенный и литературно правильный вариант для обозначения молодого и неженатого мужчины.

– Хіба ж ти не знаєш, що він не парубок, що він жонатий? – сказав батько. (Иван Нечуй-Левицкий)

Молодой человек – нейтральное слово для молодого человека.

Дядько Тимоха пробував собі молодиком. Всі так ізвикли бачити його без подружжя, що надзвичайно здивувались, дочувшися, що він має одружитися. (Борис Гринченко)

Кавалер – употреблялось в XIX – ХХ веке, ныне имеет оттенок архаизма.

Багато кавалерів за нею упадало, але її увагою користали тільки двоє: Павло Оленик та італієць із Флоренції Урбан Убальдіні. (Юрий Винничук).

Легинь – диалектное слово (западноукраинское).

Іван був уже легінь, стрункий і міцний, як смерічка (Иван Коцюбинский).

Именно поэтому в нашем языке нет "холостяцкой вечеринки", но есть – "парубочий / парубоцький вечір чи вечірка".

Итак, "холостяк" – слово, которое является понятным и употребляется, но имеет иноязычное. Если стремиться к аутентичности украинского языка, лучше использовать "парубок" или "молодик".