Звідки взялося слово "холостяк" в українській мові, та як правильно сказати на нежонатого чоловіка, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення репетиторки з мови Лариси Чемерис.
Як сказати українською – холостяк?
Щоп'ятниці останні кілька тижнів, багато хто переглядає шоу "Холостяк". У сучасній українській мові слово "холостяк" трактується як неодружений чоловік; парубок. У форматі шоу – показний наречений.
Втім, в українських словниках це слово з'явилося лише в середині ХХ століття. І це доводять приклади з літератури – вони датовані серединою ХХ століття.
Слово "холостяк" в українській мові уже вживається, але воно має російське походження. І в основі його праслов'янського походження (xolstъ) – різати, обрізати підрізати. Етимологічно "холостяк" походить від прикметника "холостий", що означає "порожній", "неповний". Існує й дієслово "холостити" – "каструвати тварину". Тобто первісне значення слова має негативний відтінок ("порожній", "неплідний").
Але в українській, таке значення не прижилося, але є інші відповідники. Тому мовознавці вважають його росіянізмом, який увійшов у побутову українську мову через калькування.
У традиційній українській лексиці для позначення неодруженого чоловіка використовувалося інше слово – парубок.
Тому навіть у поясненні в словниках на пояснення слова "холостяк", використовують слово парубок, як синонім.
- У словнику української мови (20 томів) подається: "холостяк" – неодружений чоловік; парубок".
- У Великому тлумачному словнику сучасної української мови також зазначено: "Холостяк – неодружений чоловік; парубок, молодик, нежонатий".
Тобто серед питомих українських відповідників ми маємо:
- парубок,
- молодик,
- легінь,
- кавалер,
- нежонатий.
Як буде "холостяк" українською: дивіться відео
Парубок – найпоширеніший і літературно правильний варіант для позначення молодого і нежонатого чоловіка.
- – Хіба ж ти не знаєш, що він не парубок, що він жонатий? – сказав батько. (Іван Нечуй-Левицький)
Молодик – нейтральне слово для молодого чоловіка.
- Дядько Тимоха пробував собі молодиком. Всі так ізвикли бачити його без подружжя, що надзвичайно здивувались, дочувшися, що він має одружитися. (Борис Грінченко)
Кавалер – уживалося у ХІХ – ХХ столітті, нині має відтінок архаїзму.
- Багато кавалерів за нею упадало, але її увагою користали тільки двоє: Павло Оленик та італієць із Флоренції Урбан Убальдіні. (Юрій Винничук).
Легінь – діалектне слово (західноукраїнське).
- Іван був уже легінь, стрункий і міцний, як смерічка (Іван Коцюбинський).
Саме тому у нашій мові немає "холостяцької вечірки", але є – парубочий / парубоцький вечір чи вечірка.
Отже, "холостяк" – слово, яке є зрозумілим і вживається, але має чужомовне. Якщо прагнути автентичності української мови, краще використовувати "парубок" або "молодик".