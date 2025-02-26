Украинок не называют Иринами, Кристинами и Светами: как звучат эти имена на украинском

К сожалению, украинцы продолжают называть имена на русский лад. Но на украинском они звучат ласково, так что не отказывайтесь от этого.

Имена греческого или еврейского происхождения часто в Украине записывают и употребляют в русском звучании. Почему этого не стоит делать, рассказывает 24 Канал.

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Не говорите Ирина, Кристина и Света

В Украине до сих пор ряд имен, женских и мужских, записывают и говорят по русской фонетике. К сожалению эти пережитки русификации еще очень ощутимы.

Так, очень часто имена Ирина, Кристина и Света мы слышим не как украинские.

Имя древнегреческого происхождения Eirene (Εἰρήνη), что означает "мир". Оно есть во многих европейских языках, где приобрело свое звучание. На украинском оно звучит – "Ірина". И немало нежных ласкательных форм: Іруся, Іра, Ірка, Іруненька, Ірунчик, Ірчик, Іринка, Іринчик, Ірусечка, Ірунечка, Ірунька, Іруська, Ірунонька, Іронька, Ірусенька, Ірочка, Ірцюня, Іриска.

Отдельными именами, которые происходят от этого же имени, стали: Ярина, Орина, Ирена.

Как часто вы его слышали как Ирина, Ириша, Иришка – это русская фонетическая форма, не свойственная для нашего языка. Откажитесь от нее навсегда!

Еще украинок не называются Света, это имя то ли древнегреческого, или славянского происхождения, означает "светлая", "сияющая", возможно и "светловолосая."

Популярным это имя стало благодаря А. Х. Востокову, который впервые упомянул его в 1802 году в своей поэме "Светлана и Мстислав", тем самым, возродив его. Впоследствии имя Светлана еще не раз использовалось поэтами в своих произведениях.

В украинском языке оно пишется через "і" – Світлана. А сокращенные формы – "Світланка", "Світланочка", "Світа", "Світик" чи Вета. Также для украинского свойственна замена "і" на "э" – "Света, Светка, Светуля, Светуся, Светуша".

Но ни в коем случае не через "е" – Светлана и Света – это про русский вариант.

Не Света, а Світланка / Freepik

Также языковым извращением в Украине стало имя Кристина. Оно очень популярно во всем мире. Происходит от греческого Χριστίνα – "христианка", "преданная Христу". Есть и мужская версия этого имени – Кристиан.

Но при переводе на украинский мы имеем форму – Христина или Христиан. Потому что именно так мы называем религию – христианство и Иисуса – Христос.

Почему эта форма кажется непривлекательной – странно, ведь ласково девушку можно назвать: Христиночка, Христиночка, Христинка, Христуня, Христунька, Христуся, Христечка, Христусик, Христюля и даже Тина.

Русскоязычные формы – Крися, Крис, Кристен, Кристинка, Криста – не свойственны для украинского языка. Неужели они звучат лучше?

Откажитесь от чужеродного звучания, украинские имена сильные и благозвучные одновременно! Называйте друг друга на украинском языке!