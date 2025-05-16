Кто такой Славик: какое настоящее имя может быть у владельца и как обращаться на украинском

Имя Славик имеет древнее славянское происхождение. Это одно из самых популярных имен до сих пор. Но его полная версия может вас удивить.

О вариантах полного имени, от которых может образоваться Славик, и как обращаться на украинском рассказывает 24 Канал.

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Каково происхождение имени Славик

Среди ваших знакомых точно есть носитель имени Славик. Но это – только короткая форма имени. А вот полная – вас может удивить. Оно не приобрело самостоятельности, а символизирует частицу древнеславянских имен, у которых есть окончание "-слав", то есть – слава. А славой можно обладать, защищать, святить, растить и так далее.

Поэтому ваш знакомый, может носить одно из этих древних и мужественных имен:

чаще всего – Вячеслав,

а еще – Владислав,

Бронислав,

Богуслав,

Болеслав,

Всеслав,

Мирослав,

Станислав,

Святослав,

Зореслав,

Радислав,

Ростислав,

Ярослав.

Кстати, такие имена стали в последнее время очень популярны – это возвращение к истокам. И они распространены у многих славянских народов.

Но это не обязательно быть Славик – это выбор родителей. Для короткой формы выбирают и первую часть имени – Владик, Вячик, Стасик, Ярик, Мирось.

Однако, если вам больше нравится Славик, то знайте – это русская калькированная форма. На украинском имя будет звучать как – Славко или Слава.

От этих имен происходит ряд фамилий, как и от короткой формы – Ян Славик – чешский историк и публицист. Есть и женские версии имен – Владислава, Вячеслава, Мирослава, Радислава.

Выбирайте для своего сына мужественное имя! У знакомого с именем Славко, спросите полную версию. Говорите на украинском и начинайте с имени!