Кто такой Славик: какое настоящее имя может быть у владельца и как обращаться на украинском
- Имя Славик является короткой формой древнеславянских имен, таких как Вячеслав, Владислав, Бронислав и других, заканчивающихся на "-слав".
- На украинском языке имя Славик звучит как Славко или Слава, а короткие формы могут быть Владик, Вячик, Стасик, Ярик, Мирось.
Имя Славик имеет древнее славянское происхождение. Это одно из самых популярных имен до сих пор. Но его полная версия может вас удивить.
О вариантах полного имени, от которых может образоваться Славик, и как обращаться на украинском рассказывает 24 Канал.
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Каково происхождение имени Славик
Среди ваших знакомых точно есть носитель имени Славик. Но это – только короткая форма имени. А вот полная – вас может удивить. Оно не приобрело самостоятельности, а символизирует частицу древнеславянских имен, у которых есть окончание "-слав", то есть – слава. А славой можно обладать, защищать, святить, растить и так далее.
Поэтому ваш знакомый, может носить одно из этих древних и мужественных имен:
- чаще всего – Вячеслав,
- а еще – Владислав,
- Бронислав,
- Богуслав,
- Болеслав,
- Всеслав,
- Мирослав,
- Станислав,
- Святослав,
- Зореслав,
- Радислав,
- Ростислав,
- Ярослав.
Кстати, такие имена стали в последнее время очень популярны – это возвращение к истокам. И они распространены у многих славянских народов.
Но это не обязательно быть Славик – это выбор родителей. Для короткой формы выбирают и первую часть имени – Владик, Вячик, Стасик, Ярик, Мирось.
Однако, если вам больше нравится Славик, то знайте – это русская калькированная форма. На украинском имя будет звучать как – Славко или Слава.
От этих имен происходит ряд фамилий, как и от короткой формы – Ян Славик – чешский историк и публицист. Есть и женские версии имен – Владислава, Вячеслава, Мирослава, Радислава.
Выбирайте для своего сына мужественное имя! У знакомого с именем Славко, спросите полную версию. Говорите на украинском и начинайте с имени!