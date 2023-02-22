В некоторых случаях обучение по индивидуальной форме стало для школьников единственным вариантом получать образование. Ниже читайте детали базового документа, определяющего требования к организации этого формата обучения.

Важно Как получить украинское школьное образование за границей

Школы могут организовывать индивидуальное обучение учеников независимо от возраста и места их проживания такими вариантами:

экстернатная (экстернат);

семейная (домашняя);

Педагогический патронаж.

Индивидуальная форма обучения может быть организована посредством технологий дистанционного обучения. Оплата труда учителей за проведение учебных занятий по индивидуальной форме производится в соответствии с законодательством в сфере образования.

Как ученикам перейти на индивидуальное обучение

Зачисление или перевод учащихся на индивидуальную форму обучения имеет следующие особенности:

зачисление учеников на индивидуальное обучение проводится обычно в начале учебного года независимо от наличия свободных мест в классе;

перевод учеников (кроме педагогического патронажа) может происходить в течение учебного года, но не позднее чем за 3 месяца до проведения годового оценивания результатов обучения учащихся или ГНА;

для учеников, которые учатся за границей, проживают на временно оккупированной территории Украины, зачисление (перевод) на экстернат осуществляется в течение всего календарного года.

Как оценивают учеников на индивидуальном обучении

Оценка учебных достижений школьников осуществляется в соответствии с законодательством и может проводиться вместе с другими учащимися соответствующего класса или по отдельному расписанию.

Средства оценивания определяет учитель, а задача составляет учебное заведение с учетом ожидаемых результатов обучения и особенностей усвоения образовательной программы, определенных индивидуальным учебным планом (если оно есть).

Результаты оценки фиксируются в отдельном журнале или классном журнале, содержащем соответствующий раздел для учета учебных занятий и оценки.

По результатам годового оценивания или ГИА учеников педагогический совет может принять одно из следующих решений:

о продолжении получения образования по индивидуальной форме – если установлены результаты обучения соискателя образования не ниже среднего уровня;

о переводе соискателя образования на институциональную форму получения образования – если установлен начальный уровень результатов обучения или непрохождение учеником годового оценивания или ГИА без уважительных причин хотя бы по одному предмету. Но этот пункт не применим к школьникам, которые по уважительным причинам (состояние здоровья, вооруженный конфликт, пребывание за границей или на оккупированной территории) не могут посещать уроки в школе.

Результаты оценки указываются в свидетельстве достижений, выдача документов об образовании установленного образца осуществляется согласно законодательству.

Экстернатная форма получения образования (экстернат)

Экстернат – это способ организации обучения учеников, по которому образовательная программа полностью усваивается соискателем самостоятельно, а оценка результатов обучения и присуждение образовательной квалификации осуществляется школой.

Экстернат может быть организован для учеников, которые:

по уважительным причинам (состояние здоровья, вооруженный конфликт, проживание за границей, на неконтролируемой или оккупированной территории) не могут посещать учебные занятия в учебном заведении или не могут пройти годовую оценку. Для таких учащихся составление индивидуального учебного плана обязательно;

не завершили получение образования в учебном заведении и/или не имеют результатов годового оценивания по отдельным учебным предметам и/или ГИА;

являются гражданами Украины, которые учились или учатся в учебных заведениях других стран;

являются иностранцами, лицами без гражданства, которые постоянно проживают или временно находятся в Украине;

ускоренно овладели или желают ускоренно овладеть содержанием учебных предметов одного или нескольких классов;

самостоятельно овладели или желают самостоятельно овладеть содержанием отдельных учебных предметов за определенный класс;

приговорены к пожизненному лишению свободы.

Для перевода на экстернат нужно подать заявление в школу, где указать основание и добавить соответствующие подтверждающие документы (или указать учебные предметы).

Лица, проживающие на оккупированной территории, могут подать сканированную копию заявления любыми средствами связи, а несовершеннолетние подать лично в сопровождении родственников или любых совершеннолетних лиц. Ученики, не имеющие документов о получении образования или результатов оценивания, зачисляются в школу после оценки их результатов обучения за определенный класс.

В течение учебного года экстерн должен самостоятельно усвоить образовательную программу и пройти годовую оценку по всем учебным предметам или ГИА. Для его проведения руководитель учебного заведения должен издать приказ, которым утвердить состав комиссии, график проведения и перечень задач по предметам.

Для экстернов, которые учатся за границей, проживают на неконтролируемой или оккупированной территории, оценка может проводиться в течение всего учебного года. Также такие учащиеся могут одновременно пройти аттестацию на уровне базового и профильного среднего образования.

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Семейная (домашняя) форма получения образования

Семейное обучение – это способ организации образовательного процесса детей самостоятельно их родителями для получения формального (дошкольного, полного общего среднего) или неформального образования. Ответственность за обучение детьми несут родители.

Семейная форма может быть организована для лиц младше 18 лет, законные представители которых изъявили желание организовывать образовательный процесс самостоятельно. Школа не может отказать в зачислении школьника на семейное обучение и обязательно должна проинформировать службу по делам детей о таком ученике.

Такие ученики проходят итоговую (семестровую и годовую) оценку и аттестацию. Для детей начальных классов по желанию родителя может быть проведена дополнительная формировочная оценка (более двух раз в год).

Оценка (формировочная и итоговая) проводится при совместном участии учителя и родителя, может быть организована в образовательной среде, привычной для школьника.

Для экстернов и учеников, обучающихся по семейной (домашней) форме, отводится такое количество учебных часов:

на проведение формовочного, итогового (семестрового, годового) оценивания – 1 час по каждому учебному предмету;

на проведение ГИА в учебном заведении (если оно проводится отдельно от других учеников соответствующего класса): по украинскому языку – 1 час, по каждому другому учебному предмету – 1 час в начальных классах, 2 или 3 часа в 5 – 9 классах, 3 часа в 10 – 11 классах.

на проверку учебных (письменных) работ – 20 минут на каждую работу по украинскому языку или языку национальных меньшинств, 30 минут на каждую работу по другим учебным предметам;

на проведение консультаций – 15 минут на одного ученика по каждому учебному предмету согласно графику, утвержденному руководителем учебного заведения (но не более 3 часов в течение учебного года).

Педагогический патронаж

Педагогический патронаж – это способ организации обучения учителями для ученика, который по психофизическому состоянию или по другим причинам, определенным законодательством, требует такой формы.

Персональный состав учителей школы, осуществляющих педагогический патронаж, и количество учебных часов по учебным предметам, обязательным для изучения, определяются приказом директора на основании заявления родителей.

Эта форма обучения может быть организована для учеников младше 18 лет, которые:

Состоят на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения или получают реабилитационную помощь в стационаре и не могут посещать учебные занятия в классах. Для таких учащихся обучение организуется учителями при ближайшем учебном заведении.

По состоянию здоровья не могут получать образование по дневной форме, что подтверждается выводом врачебно-консультационной комиссии здравоохранения или медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка. Для таких учащихся педагогический патронаж организует школа, в которую они причислены.

Для учеников этих двух категорий количество учебных часов определяется из расчета: 10 часов в неделю каждого ученика 1 – 4 классов; 14 часов в неделю на каждого учащегося 5 – 9 классов; 16 часов в неделю для старших учащихся.

Получают начальное и базовое среднее образование и проживают в селах, где количество школьников не позволяет образовать класс.

Взятые под стражу или приговорены к лишению свободы на определенный срок и для них организовано получение образования в соответствии с законодательством.

Являются детьми-беженцами, детьми иностранцев и лиц без гражданства.

Для учеников последних 3 категорий количество учебных часов определяется из расчета: 5 часов в неделю для каждого ученика 1 – 4 классов, 8 часов в неделю для каждого ученика 5 – 9 классов, 12 часов в неделю для каждого ученика 10 – 11 классов;

По желанию ученика и одного из законных представителей учебные занятия, консультации, оценивания могут проводиться:

по месту жительства ученика или в учебном заведении;

индивидуально или для группы соискателей образования (в таком случае оплата труда педагогических работников производится в соответствии с расчетом не более чем на одного соискателя образования).

Формовочная, текущая, итоговая (тематическая, семестровая и годовая) оценка и ГНА таких учеников проводится в соответствии с законодательством.

К слову, заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения: