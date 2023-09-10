Обогатите свою речь: какими красивыми украинскими словами заменить популярные заимствования
10 сентября 2023, 15:50Читати новину українською
Украинский язык достаточно богат интересными и колоритными словами. Но краяне часто предпочитают заимствованные.
24 Канал вместо этого советует все больше внимания уделять словам из соловьиной. При этом подскажем вам какие иноязычные слова и как вы можете заменить уже сегодня.
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Какие иноязычные слова следует заменить украинскими
В двадцать шестой подборке предлагаем вам еще десяток популярных заимствованных слов, у которых есть красивые украинские соответствия. При этом подскажем, какими именно словами из родного языка заменить чужие.
Употребляя их, вы будете демонстрировать не только свою образованность, но и любовь к родному языку.
- амбіція – самолюбство, гордість честолюбство;
- регрес – занепад;
- контрастний – протилежний;
- електорат – виборці;
- гуманність – людяність;
- аналогія – подібність;
- ресурси – запаси;
- ідеальний – бездоганний, досконалий, довершений;
- комплікація – ускладнення;
- прейскурант – цінник, довідник цін.