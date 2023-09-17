Сделайте вашу речь изысканной: замените эти иноязычные слова украинскими

Во время расцвета украинского языка в мире украинцам следует внимательнее относиться к своей речи. При этом не только исправлять имеющиеся языковые недостатки, но и использовать каждый раз новые интересные слова.

И было бы здорово, если бы земляки использовали больше удельных слов, которые иногда интереснее, чем их заимствованные синонимы. И 24 Канал в этом поможет.

Читайте Обогатите свою речь: какими красивыми украинскими словами заменить популярные заимствования

Какие иноязычные слова следует заменить украинскими

В двадцать седьмой подборке предлагаем вам десять иностранных слов, которые вы легко можете заменить украинскими. А также подскажем их соответствия, не уступающие модному заимствованию.