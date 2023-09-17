Сделайте вашу речь изысканной: замените эти иноязычные слова украинскими
17 сентября 2023, 13:08Читати новину українською
Во время расцвета украинского языка в мире украинцам следует внимательнее относиться к своей речи. При этом не только исправлять имеющиеся языковые недостатки, но и использовать каждый раз новые интересные слова.
И было бы здорово, если бы земляки использовали больше удельных слов, которые иногда интереснее, чем их заимствованные синонимы. И 24 Канал в этом поможет.
Читайте Обогатите свою речь: какими красивыми украинскими словами заменить популярные заимствования
Какие иноязычные слова следует заменить украинскими
В двадцать седьмой подборке предлагаем вам десять иностранных слов, которые вы легко можете заменить украинскими. А также подскажем их соответствия, не уступающие модному заимствованию.
- ілюзорний – уявний;
- елеґантний – модний, вишуканий;
- іронізувати – глузувати, насміхатися;
- колізія – зіткнення, суперечка;
- критерій – мірило;
- мавзолей – усипальня;
- лояльний – правослушний, відданий;
- містифікація – окозамилювання, вигадка, підробка;
- оранжерея – теплиця;
- постамент – підніжжя;
- реферат – доповідь.