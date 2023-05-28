Не будьте инертными: замените эти иноязычные слова красивыми украинскими

Украинцы в ежедневной речи любят употреблять заимствованные слова. Вместо этого следует отдавать предпочтение собственно украинским.

Ведь удельные слова из родного языка не уступают модному заимствованию. Какие иноязычные слова следует заменить, подскажет 24 Канал.

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Как заменить иноязычные слова украинскими

Удельные слова следует употреблять чаще, чтобы подчеркивать богатство украинского языка. Так что в семнадцатой подборке расскажем вам, какими красивыми украинскими словами заменить иноязычные.

мітинг;

Так, если вы идете на митинг, лучше направляйтесь на віче или же масові збори (укр.).

шосе;

Шоссе лучше назвать дорОгою (укр.) (с асфальтным, цементно-бетонным покрытием).

мемуари;

Когда рассказываете о мемуарах, интереснее будет рассказ о спогадах (укр.).

апелювати;

Вместо кого-то апеллировать, вы можете звертатися или оскаржувати щось (укр.).

колекція;

Коллекцию можно назвать збіркою (укр.).

інертний;

Если человек инертен, то можете сказать, что этот человек – бездіяльний, млявий.

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кримінальний;

інстинктивний;

Уголовный (укр. кримінальний) можно заменить на злочинний или же карний (укр.) (если кодекс). И не инстинктивно, а підсвідомо.

економія;

Экономию можно назвать ощадністю или ощадливістю.

деталь;

А о деталях говорите как о подробиці или частині (укр.), если рассказываете об авто.

Удачи в улучшении вашего украинского!