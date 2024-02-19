Как красиво на украинском назвать преамбулу, абсурд, либерала и гармонию

Иноязычные слова уже стали значительной частью нашей речи. Однако многие из них имеют красивые украинские соответствия.

Поэтому во время расцвета соловьиной стоит отдавать предпочтение именно им. Какие популярные заимствования стоит заменить украинскими словами, подскажет Образование 24.

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Какие популярные иноязычные слова заменить украинскими

У сорок шестой подборке предлагаем вам заменить еще десять интересных иностранных слов, которые могли стать частью вашего лексикона. Также подскажем, какие украинские соответствия лучше всего подходят своим заимствованным "сообщникам".

Вашему вниманию – небольшая подборка:

преамбула – вступ;

оригінальний – самобутній, справжній;

абітурієнт – вступник;

абсурд – безглуздя;

ерудиція – обізнаність, начитаність;

тет-а-тет – віч-на-віч;

ліберал – вільнодумець;

домінантний – панівний;

гармонія – лад;

дефект – вада.

Начинать совершенствовать свою речь вы можете уже сегодня. Успеха!