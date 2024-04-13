Как красиво по-украински сказать "форсировать, иммигрант, синхронный"

13 апреля 2024, 14:30
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В украинском языке бытует немало иноязычных слов. Некоторые из них уже даже кажутся исконными.

Однако в нашем языке есть и немало красивых собственно украинских слов, которые ничем не уступают заимствованиям. Поэтому Образование 24 продолжает вас с ними знакомить.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

Так, в пятьдесят третьей подборке предлагаем вам заменить еще десять часто употребляемых заимствований собственно украинскими словами. Также предлагаем вам интересные и правильные соответствия к этим иноязычным словам.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

  • синхронний – одночасний;
  • адаптація – пристосування;
  • іммігрант – переселенець;
  • форсувати – прискорювати;
  • генерація – покоління;
  • фундатор – засновник;
  • ідентифікований – розпізнаний;
  • конфіденційний – таємний;
  • профілактичний – запобіжний;
  • дискомфортний – незручний;
Любите украинский язык и совершенствуйте его каждый день!
Автор: Марія Волошин