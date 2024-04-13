Как красиво по-украински сказать "форсировать, иммигрант, синхронный"
13 апреля 2024, 14:30Читати новину українською
В украинском языке бытует немало иноязычных слов. Некоторые из них уже даже кажутся исконными.
Однако в нашем языке есть и немало красивых собственно украинских слов, которые ничем не уступают заимствованиям. Поэтому Образование 24 продолжает вас с ними знакомить.
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Какие иноязычные слова заменить украинскими
Так, в пятьдесят третьей подборке предлагаем вам заменить еще десять часто употребляемых заимствований собственно украинскими словами. Также предлагаем вам интересные и правильные соответствия к этим иноязычным словам.
Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:
- синхронний – одночасний;
- адаптація – пристосування;
- іммігрант – переселенець;
- форсувати – прискорювати;
- генерація – покоління;
- фундатор – засновник;
- ідентифікований – розпізнаний;
- конфіденційний – таємний;
- профілактичний – запобіжний;
- дискомфортний – незручний;