Любите свое: как красиво на украинском сказать "форсировать, прерогатива, генерация"

В украинском языке бытует немало иноязычных слов. Некоторые из них уже стали почти исконными.

Поэтому очень часто земляки употребляют именно их, а не собственно украинские. Образование 24 расскажет, какие популярные слова являются заимствованными и как их заменить.

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Как заменить популярные заимствования украинскими словами

Так, в пятидесятой подборке расскажем вам, какие интересные исконные слова стоит чаще употреблять вместо иноязычных. Поэтому предлагаем вам подборку из десяти слов. Также рассказываем, какие соответствия лучше подобрать к тем или иным словам.