Как красиво по-украински сказать "грациозный, тет-а-тет, провайдер"

В украинском языке есть немало замечательных слов. Поэтому не стоит ими пренебрегать во время расцвета соловьиного в мире.

При этом советуем отдавать предпочтение именно словам из родного языка, а не заимствованиям. І Образование 24 вам в этом поможет.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

Так, в пятидесят первой подборке предлагаем вам еще десяти иноязычным словам подобрать красивые украинские соответствия. Часто последние могут быть интереснее и благозвучнее.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка. Вкрапливайте эти слова в вашу речь уже с сегодняшнего дня.