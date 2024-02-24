Как красиво по-украински сказать "элегантный, фигуральный, индифферентный, дидактический"

В украинском языке есть немало красивых аутентичных слов. Поэтому не стоит от них отказываться.

Наоборот – обогащайте ими свою ежедневную речь, чтобы показать свою образованность и языковую осведомленность. І Образование 24 вам в этом поможет.

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Какие заимствования стоит заменить украинскими словами

У сорок седьмой подборке предлагаем вам заменить десять иноязычных слов интересными украинскими аналогами. Они довольно колоритные и никоим образом не уступают заимствованиям – вполне наоборот.

Так, предлагаем вам небольшую языковую подборку: