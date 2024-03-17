Обогатите свою речь: как сказать на украинском тривиальный, вертикальный, коллизия, либерал

В украинском языке есть немало интересных и благозвучных слов. Поэтому ими стоит пополнять свою речь ежедневно.

При этом лучше не увлекаться слишком заимствованиями. Популяризировать исконные слова поможет Образование 24.

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Как заменить популярные заимствования украинскими словами

У сорок девятой подборке расскажем вам, какие популярные иноязычные слова имеют красивые украинские соответствия. При этом предлагаем заменить 10 заимствований собственно украинскими словами уже сегодня. Так вы проявите свою образованность и любовь к родному языку.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

білінгвізм – двомовність;

раритетний – рідкісний;

колізія – зіткнення;

профілактичний – запобіжний;

тривіальний – звичайний;

вертикальний – прямовисний;

фундамент – основа;

ідентичний – однаковий;

вербальний – словесний;

ліберал – вільнодумець.

Любите родной язык и совершенствуйте свою речь ежедневно!