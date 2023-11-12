Какими красивыми украинскими словами заменить аэропорт, визит и резерв
12 ноября 2023, 17:30Читати новину українською
В украинском языке немало благозвучных удельных слов. Поэтому их следует употреблять чаще, в противоположность иноязычным.
И не переживайте, что ваша речь будет казаться не такой современной. Напротив – вы продемонстрируете собеседникам значительную осведомленность в родном языке.
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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими
В тридцать третий подборке Образование 24 предлагает вам еще десяток заимствованных слов, которые можно и следует заменить украинскими. Также "рассекречиваем" их красивые соответствия из соловьиной. Так что смело употребляйте эти слова уже сегодня.
- Аеропорт – летовище;
- дистанція – відстань;
- фіаско – провал, невдача;
- консенсус – згода, одностайність;
- візит – відвідини;
- резерв – запас; джерело нових сил;
- бібліотека – книгозбірня;
- момент – мить;
- менеджмент – управління;
- прогрес – поступ.
Любите украинский язык и совершенствуйте свою речь! Удачи!