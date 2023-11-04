Какими благозвучными украинскими словами заменить дуэль, стресс и форум

В украинском языке есть много красивых и оригинальных удельных слов. Но украинцы часто предпочитают заимствования.

Последние кажутся им более модными. Однако Образование 24 советует все же обогащать свою речь красивыми словами с родного языка.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими

В тридцать второй подборке предлагаем вам заменить еще 10 иностранных слов, которые вы можете употреблять. При этом "дарим" красивые их соответствия, которые являются удельными украинскими словами. Вкрапывать их в свою речь вы можете уже сегодня.