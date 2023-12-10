Как интересными украинскими словами заменить коррективы, дебаты и стагнацию
10 декабря 2023, 16:30Читати новину українською
Украинский язык в свое время обогатило немало заимствований. При этом часть из них так прижилась, что иноязычие отдельных слов трудно заметить сразу.
Более того: краяне даже могут чаще употреблять именно иноязычные слова, чем украинские. Так что Образование 24 поможет сосредоточиться на словах с родного языка.
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Как заменить распространенные иноязычные слова украинскими
В тридцать седьмой подборке предлагаем вам заменить 10 популярных заимствованных слов украинскими. При этом подскажем удельные синонимы к этим заимствованиям. Потому смело запоминайте их и употребляйте уже сегодня.
- інтернаціональний – міжнародний;
- стагнація – застій;
- корективи – поправки;
- синтез – єднання, поєднання, сполучення;
- моніторинг – вивчення, дослідження;
- стабільність – сталість, незмінність;
- акомпанувати – супроводжувати;
- дебати – обговорення;
- легітимний – законний, правомірний;
- конфронтація – протистояння, зіткнення.