Кулинария, традиция, меню: какими интересными украинскими словами заменить заимствованные

Украинцы часто употребляют слова иноязычного происхождения, ведь считают их модными. Даже во время праздников.

Вместо этого Образование 24 советует отдавать предпочтение украинским. Какие иноязычные слова следует заменить, читайте дальше.

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Какими интересными украинскими словами заменить заимствованные

В сорок первой подборке расскажем вам, какие заимствованные слова вы можете употреблять во время праздников и не только или даже услышать отдельные случайно и не знать их значения. Также предлагаем красивые украинские соответствия этим словам.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

кулінарія – куховарство;

традиція – звичай;

меню – стравопис;

чизкейк – сирник;

Отметим, что в украинском языке сырник является аналогом чизкейка, однако хозяйки на Галичине могут с этим поспорить.