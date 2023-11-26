Какими интересными украинскими словами заменить нюансы, результат и прогноз
26 ноября 2023, 15:30Читати новину українською
В украинском языке есть немало интересных слов. Однако краяне часто предпочитают заимствования.
Вместо этого Образование 24 советует внимательнее относиться к родному языку. При этом употреблять чаще удельные, а не иноязычные слова.
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Как заменить распространенные иноязычные слова украинскими
Так что в тридцать пятой подборке предлагаем вам еще десять популярных заимствований для замены. При этом уточняем, какие интересные слова с украинского языка вы можете употреблять вместо модных, по вашему мнению, иностранных.
Так что не сомневайтесь, а замените эти 10 слов прямо сейчас.
- Нюанси – тонкощі;
- результат – наслідок, висновок, підсумок;
- протектор – захисник, покровитель;
- стагнація – застій;
- прогноз – передбачення;
- ілюмінація – освітлення
- експлуатація – систематичне використання, привласнення;
- дистилювати – очищувати;
- гуманність – людяність;
- синхронно – одночасно.