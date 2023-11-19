Какими красивыми украинскими словами заменить сигнал, аромат и массивный

Из уст украинцев часто звучат иноязычные слова. Заимствования почему-то им кажутся более модными, чем удельные слова.

Однако украинский язык может похвастаться отличными соответсвиями. Так что Образование 24 советует отдавать предпочтение именно словам из соловьиной.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими

Так, у тридцать четвертой подборке подскажем вам еще десять популярных заимствований, которые вы можете употреблять. При этом приводим их соответствия и рекомендуем заменить ими иноязычные слова. Это вы можете сделать уже сейчас.