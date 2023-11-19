Какими красивыми украинскими словами заменить сигнал, аромат и массивный
19 ноября 2023, 15:45Читати новину українською
Из уст украинцев часто звучат иноязычные слова. Заимствования почему-то им кажутся более модными, чем удельные слова.
Однако украинский язык может похвастаться отличными соответсвиями. Так что Образование 24 советует отдавать предпочтение именно словам из соловьиной.
Смотрите также Какими красивыми украинскими словами заменить аэропорт, визит и резерв
Как заменить популярные иноязычные слова украинскими
Так, у тридцать четвертой подборке подскажем вам еще десять популярных заимствований, которые вы можете употреблять. При этом приводим их соответствия и рекомендуем заменить ими иноязычные слова. Это вы можете сделать уже сейчас.
- Рюкзак – наплічник;
- монстр – потвора, страховисько;
- юзер – користувач;
- аромат – пахощі, приємний запах;
- білет – квиток (але студенти на іспитах отримують білети);
- колектив – гурт;
- масивний – дебелий; суцільний, щільний;
- пакт – угода, договір;
- репродукція – відтворення;
- сигнал – оповістка, знак.