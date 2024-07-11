Многообразие поражает: какие языки изучают в школах Украины

В Украине сейчас работает 12 тысяч 352 школы. Из них украиноязычные – 12 тысяч 155 учебных заведений.

Так, в нашем государстве есть немало школ, где обучение происходит на негосударственном языке. Ученики получают образование на словацком, венгерском, румынском, болгарском, польском и других языках.

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Какие языки изучают в школах нашего государства

В Институте образовательной аналитики при МОН Украины отметили, что в целом 197 учреждений среднего образования с языком нацменьшинств в преподавании есть в нашем государстве. Также есть отдельные классы с иностранными языками преподавания в украиноязычных школах.

К примеру, на английском языке в Киеве учится 24 человека в смешанном учебном заведении. А вот английский язык изучают в Украине 3 миллиона 778 тысяч 241 ученик и еще 9 тысяч 545 учеников – факультативно.

Из общего перечня для почти 61 тысячи учеников английский – второй иностранный.

Гагаузский язык изучают в Одесской области 1 063 ученика и 12 учеников как факультатив. Крымскотатарский язык изучают только 37 учеников и еще 188 факультативно. Среди других языков, которые изучают в школах в Украине (для части из них учебники печатали за счет государства):

- Французский – 102 тысячи 876 учеников (+2 594 ученика в кружках);

- Испанский – 15 тысяч 813 учеников (+1 635 учеников в кружках);

- Иврит – 4 999 учеников (+10 учеников в кружках);

- Китайский – 2 099 учеников (+548 учеников в кружках);

- Чешский – 1 207 учеников;

- Греческий (современный) – 948 учеников (+51 ученик в кружках);

- Латинский – 885 учеников;

- Итальянский – 863 ученика (+84 ученика в кружках);

- Корейский – 776 учеников (+43 учеников в кружках);

- Японский – 420 учеников;

- Турецкий – 247 учеников;

- Албанский - 60 учеников факультативно;

- Другие языки – 1 088 учеников.

Ранее мы информировали о том, где в Украине расположена полностью русскоязычная школа. А также о том, сколько учеников учатся в школах нашего государства на венгерском, словацком, румынском языках.